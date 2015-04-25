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حظك اليوم برج الثور يوم السبت 25/4 /2015

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حظك اليوم برج الثور يوم السبت 25/4 /2015 حظك اليوم برج الثور يوم السبت 25/4 /2015
مواليد برج الثور لديهم صفات مميزة تجعلهم مختلفين عن الأبراج الأخرى فهم ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية ولديهم قدرة على التضحية والعطاء للآخرين حتى الغرباء إذا احتاجوا منهم مساعدة لا يتأخرون على ذلك لديهم العديد من الأهداف الكبيرة فى حياتهم التى يسعون إلى تحقيقها ويعملون جاهدين ليثبتون أنفسه فى مجالات عديدة، كما أن من أهم عيوبهم العند الشديد.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى


>علاقتك العاطفية تسير بشكل سيئ للغاية وتفكر بشكل جدى فى التخلص من شريك حياتك وتشعر أنه أصبح حملا ثقيلا عليك وكافة الطرق الآن مغلقة للتفهم، لا تتسرع وحاول أن تهدأ بعيدا ولا تتحدث وأنت غاضب أو تتخذ أى قرار تعود لتندم عليه فى المستقبل.

على مستوى العمل والمال


>حياتك العملية الآن أفضل كثير من الأوقات السابقة وبدأ مديرك يعتم عليك فى العديد من المهام وهذا يدل على أنك على قدر المسئولية ، حاول أن تحافظ على ذلك النجاح وانتظر ترقيات وزيادة فى الراتب قريبا.

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مصر 365

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