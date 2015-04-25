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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 25/4 /2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 25/4 /2015 حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 25/4 /2015
مواليد لديهم شخصية مميزة وفريدة لديهم قدر كبير من التضحية، لديهم أحلام كبيرة يسعون لتحقيقها ويعتمدون على أنفسهم بشكل كبير ولا يريدون أن يخذلوا الآخرين يحبون النجاح وإظهار أنفسهم، من أهم عيوبهم العصبية وسرعة الغضب وعدم تقبل النقد خاصة الجارح حتى من أقرب الأشخاص.

توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية الآن جيدة للغاية فبعد أن خرجت من علاقة عاطفية فاشلة وغير ناجحة أنت الآن أفضل بكثير من أى وقت مضى وعلى الرغم من أنك لا تحب أن تتواجد فى علاقات هذه الفترة إلا أنك راض عن سير حياتك الآن، ولا تريد أن تتلقى مزيدا من الصدمات وهذا أفضل لك الآن.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل جيد ولكن هناك الكثير من الضغوطات عليك وتشعر بأنك مشتت ولا يمكنك الوصول إلى الراحة ، عليك فقط أن تبدأ فى ترتيب أمورك ووضع جدول أعمال محترف وأنت شخص مبدع ويمكنك فعل ذلك بسهولة والخروج من الضغط بنتائج جيدة.

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مصر 365

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