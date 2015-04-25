حظك اليوم يوم السبت 25/4 /2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 25/4 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 25/4 /2015

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 25/4 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 25/4 /2015

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 25/4 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 25/4 /2015

توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 25/4/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 25/4 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 25/4 /2015

توقعات ماغى هالة عمر على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 25/4 /2015

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 25/4 /2015

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 25/4 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

> مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات التى تميزهم غيرهم وتكسبهم صداقات وعلاقات اجتماعية كبيرة تساعدهم فى الحصول على فرص أفضل فى حياتهم فهم شخصيات متفتحة محبوبة يحبون مساعدة الآخرين ويقدمون المساعدة للمقربين يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين، كما أنهم واثقون بأنفسهم ولديهم مجموعة من الأحلام والأهداف المثالية التى تجعل الجميع يعجب بطريقة تفكيرهم ونظرتهم للحياة وغرضهم من العيش.>علاقتك العاطفية تسير بشكل مستقر نوعا ما فأنت الآن أكثر صبرا وثقة فى شريك حياتك ولكن من فترة لأخرى تعود المشاكل لذلك حاول أن تتفهم طبيعة مشاعره وطريقة تفكيره ولا تختلف مشكلات كعادتك، وإذا حاولت أن تهتم به وتظهر مدى حبك له وتحضر له مفاجآت غير متوقعة ستجد شريك حياتك أكثر انتماء وحبا لك.>عملك يسير بشكل ثابت ومستقر وكل المحاولات التى يسعى إليها زملاؤك للتأثير عليك بالسلب فشلت فأنت شخص قادر على التعامل مع أنواع كثيرة من البشر، كل ما عليك فعله الآن هو البحث عن ما هو جديد فى مجالك وتبدع أكثر فى عملك حتى لا تعانى من الروتينية .>مواليد برج الثور لديهم صفات مميزة تجعلهم مختلفين عن الأبراج الأخرى فهم ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية ولديهم قدرة على التضحية والعطاء للآخرين حتى الغرباء إذا احتاجوا منهم مساعدة لا يتأخرون على ذلك لديهم العديد من الأهداف الكبيرة فى حياتهم التى يسعون إلى تحقيقها ويعملون جاهدين ليثبتوا أنفسه فى مجالات عديدة، كما أن من أهم عيوبهم العند الشديد .>علاقتك العاطفية تسير بشكل سيئ للغاية وتفكر بشكل جدى فى التخلص من شريك حياتك وتشعر أنه أصبح حمل ثقيل عليك وكافة الطرق الآن مغلقة للتفهم، لا تتسرع وحاول أن تهدأ بعيدا ولا تتحدث وأنت غاضب أو تتخذ أى قرار تعود لتندم عليه فى المستقبل.>حياتك العملية الآن أفضل كثير من الأوقات السابقة وبدأ مديرك يعتم عليك فى العديد من المهام وهذا يدل على أنك على قدر المسئولية، حاول أن تحافظ على ذلك النجاح وانتظر ترقيات وزيادة فى الراتب قريبا.>مواليد برج الجوزاء لديهم روح مرحة ويمتلكون شخصيات رائعة يحب الجميع يحبون أن يعتمدوا على أنفسهم ولا ينتظرون مساعدة من أحد وعلى الرغم من أنهم يواجهون مشكلات فى حياتهم إلا أنهم يفضلون التعامل معها بأنفسهم دون تدخل من أحد خاصة فى الأمور العاطفية والأسرية.>شريك حياتك يحبك بشدة وأنت تشعر طوال الوقت بأنه لا يكن لك هذه المشاعر ولا تصدق حبه لك لذلك حاول فقط تقرب منه أكثر وتحدث عن الأمور التى تخيفك من الاقتراب لكى تسير الأمور بشكل جيد، كما عليك البحث عن السبب فى عدم ثقتك فى حبه لك.>عملك يسير بشكل رائع وأنت تبدأ فى إثبات قدراتك ومهاراتك الجميع منبهر بما تفعله وهناك العديد من المنافسات، عليك هذه الفترة التفكير خارج الصندوق والعمل على مشروع خاص بك، كما عليك أن كسب ود وصداقة زملائك فى العمل ليساعدونك فى تخطى الصعوبات فى العمل.>برج السرطان البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج لديهم شخصيات متسامحة مع نفسها ولديهم قدرة كبيرة على التضحية من أجل الآخرين يحبون أن يكونوا محل إعجاب الكثيرين ويبرزون بقوة، يتمتعون بروح مرحة وممتعة وطبيعة عقل متفتحة، ولا يقبلون على أى مخاطر قبل تفكير طويل ومتعمق.>حياتك العاطفية تسير الآن بشكل جيد وشريك حياتك يكن لك مشاعر قوية وأثبت خلال الفترة الماضية أنه يحبك كثيرا وأنت شخص وفى بطبعك وتريد أن تسعد الشخص الذى ترتبط به، عليك فى المرحلة القادمة تفادى المشكلات والبحث دائما عن مخرج آمن للخلافات .>عملك الآن أكثر متعة فأنت تشغل الوظيفة التى تحبها وتتمناها طوال حيات وعلى الرغم من أنها أتت متأخرة إلا أنك سعيد بها، الفرح يجب أن يكون بحذر لأن ما يأتى فى لحظة يمكن أن يذهب مرة أخرى لذلك عليك الاجتهاد فى العمل بشكل دائم والابتكار والإبداع لتكون مميزا.>مواليد برج الأسد لديهم شخصيات جذابة ومرحة ولديهم اهتمامات موسعة ولا يحبون السطحية والنظر للأمور دون تعمق، ينشدون دائما النجاح والتميز ولا يرضون بأقل الأشياء فهم طموحون ولا يحبون التقرب من الأشخاص الذى ينتقدونهم باستمرار .>أنت الآن خارج العلاقة العاطفية ولا تريد أن تدخل فى علاقات جديدة هذه الفترة وتحاول أن تكون فى منأى عن المشكلات، العلاقة السابقة تركت بك جرح كبير وجعلتك لا تفكر فى أى شخص آخر، ولكن عليك أن تخرج من الحالة النفسية السيئة ولا تعمم النظرة على كافة الأشخاص.>العمل يسير بشكل تقليدى ولا يوجد أى جديد حياتك تميل إلى الروتينية خلال الفترة الاخيرة وهذا بسبب تأثير حياتك العاطفية عليك، لذلك لا تستسلم لتلك الحالة التى يمكن أن تدمرك وتعلم مهارات جديدة وانخرط مع أصدقائك ادخل فى مغامرة جديدة أو حى تعلم بعض الرياضات.>مواليد برج العذراء شخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال لا يريدون ان يكونوا أشخاصا عاديين بل يحلمون بالشهرة والتميز فى مجالهم يحبون الاضواء وأن يكونوا محل اهتمام الآخرين، لديهم أهداف وآمال عظيمة تجعلهم محل فخر أصدقائهم وعائلتهم.>أنت شخص غيور للغاية على شريك حياتك وتحاول أن تحميه من أى شىء وهذا بسبب حبك الكبير له هذا أمر جيد للغاية ولكن احرص على أن يفهم تعاملك معه بشكل سليم ولا تكون مصدر ضيق عليه، اجعل الصراحة أمرا موجودا فى العلاقة ولا تخفى عنه أى شىء يزعجك.>الآن حان وقت التجديد والعمل على مشروعك الخاص أنت لا تحب أن تعمل تحت إشراف أحد وتريد أن تؤسس مكانك الخاص افعل ذلك من الآن وابدأ فى ترتيب أمورك المالية لكى تنجح فى الريادة التى تسعى إليها.>مواليد برج الميزان لديهم طريقة تفكير مختلفة فهم يتمتعون بروح مرحة جذابة لديهم العديد من الأفكار والأهداف الكبيرة فى حياتهم التى يسعون لتحقيقها من أهم عيوبهم المزاجية وعدم تقبل النقد من الآخرين الأنانية والعند ولكن من السهل إرضائهم ولا يكرهون أحدا أو ينتقمون من أحد .>أنت شخص لا تسعى للحصول على شريك حياة أو الدخول فى علاقة عاطفية سطحية فأنت تقدس الحياة العاطفية والزوجية ولا تريد أن تتلقى أى جروح عاطفية من أى شخص لذلك تؤجل الأمر حتى تجد شخصا يستحق أن تقع فى حبه.>أنت شخص ذكى ومبدع ويمكنك الحصول على ما تريد بسهولة ولكن عليك أن تحذر من مكر الآخرين ولا تعطى الأمان لمن يتقرب منك بسهولة، وعليك ايضا إثبات أحقيتك بالمكانة التى وصلت إليها عليك أن تبدع وتظهر مهاراتك ولا تختلق مشكلات مع أحد .>مواليد برج العقرب لديهم شخصية مميزة و فريدة لديهم قدر كبير من التضحية، لديهم أحلام كبيرة يسعون لتحقيقها ويعتمدون على أنفسهم بشكل كبير ولا يريدون ان يخذلوا الآخرين يحبون النجاح وإظهار أنفسهم، من أهم عيوبهم العصبية وسرعة الغضب وعدم تقبل النقد خاصة الجارح حتى من أقرب الأشخاص.>حياتك العاطفية الآن جيدة للغاية فبعد أن خرجت من علاقة عاطفية فاشلة وغير ناجحة أنت الآن أفضل بكثير من أى وقت مضى وعلى الرغم من انك لا تحب أن تتواجد فى علاقات هذه الفترة إلا أنك راضى عن سير حياتك الآن، ولا تريد أن تتلقى مزيد من الصدمات وهذا أفضل لك الآن.>عملك يسير بشكل جيد ولكن هناك الكثير من الضغوطات عليك وتشعر بأنك مشتت ولا يمكنك الوصول إلى الراحة، عليك فقط أن تبدأ فى ترتيب أمورك ووضع جدول أعمال محترف وأنت شخص مبدع ويمكنك فعل ذلك بسهولة والخروج من الضغط بنتائج جيدة.>برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى عصبى للغاية ولكنه محب للحياة والسفر والمغامرة مواليد برج القوس يضحون من أجل الآخرين ولديهم قدرة كبيرة على العطاء والحب، محبوبون من الآخرين والجميع يتمنى أن يكون مثلهم، حساسون للغاية ولا يحبون أن يهينهم أحد.>حياتك العاطفية مستقرة وشريك حياتك يعمل على إرضائك بشكل كبير ويريد ان يعود بالعلاقة لسابق عهدها وهذا يجعلك تشعر براحة وطمأنينة خاصة أنك تحبه بشكل كبير، لذلك حاول ان تصل بالعلاقة لبر الأمان .>عملك يسير بشكل جيد الآن والمشكلات السابقة لم تعد موجودة وأنت الآن تحاول أن تجعل العمل يسير بشكل متوازن وتثبت قدرتك على الإدارة، عليك تعلم بعض المهارات الأخرى وبعض الأشياء التى تساعدك فى عملك لكى تحقق مكانة جديدة أكثر تقدما وتحسن دخلك المادى.>مواليد برج الجدى لديهم طابع صعب تحمله يمتلكون قدرا كبيرا من العند يمكنهم خسارة أشخاص مقربين بسبب حساسياتهم الزائدة أنانيون لأقصى درجة ولكن لديهم أحلام عظيمة يردون الوصول إليها، مستعدون لمساعدة الآخرين فى أى وقت ويحبون أن يكونوا مركز اهتمام الجميع.>أنت شخص تحب أن تدخل فى علاقات عاطفية كثيرة ولا يمكنك الاستقرار وحتى إذا وجدت الشخص المناسب تسعى لمعرفة آخرين وهذا يجعلك تواجه العديد من الصعوبات فى حياتك العاطفية وخسارة أشخاص يحبونك، كما أنك أنانى وتريد الحصول على كل شىء.>عملك يسير بشكل بطئ ولا يوجد أى تقدم خلال الفترة الماضية وأمورك المالية بدأت فى أن تصبح سيئة للغاية عليك إعادة لتفكير والبحث عن عمل جدى مناسب لك ون إضاعة مزيد من الوقت على مشروعات فاشلة.>مواليد برج الدلو لديهم مميزون عن غيرهم من الأفراد حيث أنهم طموحون ومبدعون لديهم روح ملهمة وقدرة كبيرة على التضحية والعطاء، ولديهم العديد من الأحلام التى يسعون لتحقيقها ولا يحبون أحد أن يحبطهم أو ينتقدهم، وجودهم يعطى للمكان روحا مرحة وممتعة ويعطون قيمة للأشياء.>حياتك العاطفية تسير بشكل جدى وشريك حياتك يحبك للغاية وغير مستعد للتخلى عنك تحت أى ظروف، قريبا سيمكنك أن تنتقل معه لخطوة جديدة فى العلاقة بينكم وهذا سيزيد من تقربكم معا، وعليك أن تحافظ على حبك وشريك حياتك تحت أى ضغوط ولا تتخلى عن ذلك.>عملك الآن مستقر ويسير بشكل جيد وأنت تمكنت من خلق جو مختلف ومحفز للعمل لديك العديد من المهام التى ستقوم بها خلال الفترة القادمة لذلك عليك إعداد خطة واضحة للنجاح فى ما سيوكل إليك بأقل الخسائر.>مواليد برج الحوت لديهم شخصيات مرحة وممتعة محبون للحياة والمسالمة والبعد عن المشكلات لا يريدون أن يكونوا مركز اهتمام الكون ولكن فى نفس الوقت لا يحبون التجاهل من الآخرين، يمكنهم تحقيق ما يريدونه إذا ركزوا فى الأمر وهم شخصيات رومانسية للغاية.>حياتك العاطفية الآن تسير بشكل سيئ للغاية وأنت خارج من علاقة فاشلة استنزفتك عاطفيا وماديا وتريد أن تنتقم ولكن لا يمكنك ذلك، كل ما عليك فعله هو نسيان ما حدث والبدء حياة جديدة من البداية والاهتمام بالعمل لكى تعود مرة أخرى لسابق عهدك.>العمل بدأ فى أن يتحسن وحياتك العملية ستبدأ بقوة خلال الفترة القادمة ارضى بما ستحصل عليه حتى تتمكن من التقدم فى العمل خطوة بعد خطوة ولا تدع حياتك العاطفية السيئة تؤثر عليك وتجعلك تيأس من العمل.