التحالف يقصف تجمعات الانقلابيين في صـرواح وصعـدة وحجـة

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن خطة لتوزيع المساعدات الغذائية على نحو 2،5 مليون يمني خلال الفترة من مايو إلى يوليو القادمين.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرس إنه سيتم توزيع الحصص الغذائية على 100 ألف نازح حول مدينة عدن لجأوا في المدارس، بالإضافة إلى توزيع الحصص الغذائية المنزلية على 95 ألف من طلاب المدارس وهي الوجبات التي تعد حافزًا للأسر لإلحاق أطفالهم بالمدارس.

وأوضحت بيرس أن المستودعات في اليمن يوجد بها 300 ألف طن من الغذاء في إطار خطة سابقة قبل اندلاع الصراع كانت تقضي بتوزيع المساعدات الغذائية على خمسة ملايين شخص حيث يعاني 12 مليون شخص في أنحاء البلاد من انعدام الأمن الغذائي .

وأضافت أن البرنامج كان قد بدأ بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر بتوزيع المساعدات النقدية لشراء الغذاء في لحج ومأرب وصنعاء على 76 ألف يمني.

وبينت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي أن تقييمًا للوضع الإنساني في اليمن أكد أن أخطر المشكلات هناك هي صعوبة الحصول على الغذاء بسبب إغلاق المحال التجارية والمخابز وزيادة أسعار المواد الغذائية إلى الضعف بسبب نقص الوقود وصعوبة نقل الإمدادات كما أن عدم حصول الموظفين الحكوميين في عدن على رواتبهم بسبب إغلاق البنوك لانعدام الأمن يحد من قدرتهم على شراء الغذاء.

وفي اليمن قال الشيخ صالح الانجف رئيس تكتل قبائل مأرب ل"الرياض" ان رجال القبائل يخوضون معارك شرسة مع الحوثيين وكتائب المخلوع صالح في صرواح التي سقطت بيد الحوثيين وقوات صالح الخميس بعد قيام الحوثيين بحشد الف مقاتل من صعدة وعمران وصنعاء فيما عزز الحرس الجمهوري السابق الذي كان يقودة نجل صالح بكتائب عديدة واليات عسكرية بهدف اقتحام مأرب. واضاف الانجف ان هناك حالة من الكر والفر بين الطرفين. واشار الى ان هدف الحوثيين هو السيطرة على آبار النفط والغاز في مارب. واكد الانجف ان المواجهات التي حدثت الخميس والجمعة اسفرت عن مقتل 45 من الحوثيين وقوات صالح واسر 30 مسلحا منهم. لافتاً الى سقوط ستة قتلى واصابة عشرة اخرين من رجال القبائل.

وكانت طائرات التحالف العربي قد شنت امس الجمعة غارات جوية مستهدفة تجمعات الحوثيين وقوات عسكرية موالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مناطق متفرقة في البلاد.

وقصف التحالف قوات الحوثيين وصالح في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وعلى مناطق بمحافظتي صعدة وحجة الحدوديتين.

وقالت مصادر قبلية ل"الرياض" إن طيران التحالف قصف تجمعات للحوثيين في مديرية صرواح بعد سيطرة الحوثيين عليها. وأشارت المصادر إلى تصاعد وتيرة المعارك في محافظة مأرب بين مسلحي القبائل من جهة والحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق من جهة أخرى، مضيفة أن الحوثيين سيطروا على مديرية صرواح بعد معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وتأتي استعادة القبائل زمام المبادرة بعد شن طيران التحالف العربي 5 غارات على مواقع لقوات صالح والحوثيين في منطقة صرواح مساء الخميس.

وعاود الطيران الجمعة قصفة مواقع الحوثيين وقوات صالح في صرواح. وقال سكان إن طيران التحالف العربي نفذ الجمعة عدة غارات استهدفت تجمعات المليشيات في منطقة "المصادر" جوار بيت الشيخ الحوثي المشن الزائدي، وفي منطقة "نوع". واستهدف الطيران موقعاً للحوثيين في منطقة نصيب المحجر جوار سوق صرواح، وتجمعات للمليشيات في منطقة "الطرف"، كما استهدف منطقة "التبة الحمراء" شمال الزور والتي تدور فيها المواجهات بين المقاومة الشعبية والمليشيات.

وقالت مصادر محلية في محافظة مارب إن اشتباكات عنيفة تدور بين رجال المقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي وصالح في مديرية صرواح. وأشار المصدر إلى أن المليشيات صعّدت من هجمتها على رجال المقاومة وتستخدم مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، مشيرا إلى أن المليشيات تقصف منذ صباح امس الجمعة بصواريخ الكاتيوشا.

كما شن الطيران غارات على موقع اللواء 35 في مدينة تعز بعد سيطرة الحوثيين وقوات صالح عليه الاربعاء. وكانت مدينة تعز قد شهدت مساء الخميس مواجهات بين رجال المقاومة الشعبية والحوثيين وكتائب صالح في منطقة المرور والحصب وبالقرب من مقر اللواء 35. وأفادت مصادر طبية ل"الرياض" بأن الاشتباكات التي وقعت بين جنود اللواء 35 الموالي للشرعية مع قوات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الأربعاء غربي تعز، أسفرت عن مقتل العشرات من قوات الحوثيين وصالح و 20 شخصا من الجنود الموالين للشرعية. وذكرت المصادر أن جثث 10 جنود من اللواء 35 نقلت إلى المستشفى فيما منع الحوثيون الطواقم الطبية من انتشال جثث 10 آخرين من داخل ومحيط المعسكر، كما أكدت المصادر أن الحوثيين ينقلون جثث قتلاهم خارج مدينة تعز.

وقالت المصادر إن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وقوات صالح سقطوا إثر قيام طيران التحالف مساء الأربعاء بشن 5 غارات على المعسكر بعد سيطرة الحوثيين والقوات الموالية لهم عليه وأحدث القصف انفجارات هائلة وأدى إلى اشتعال النيران من جراء استهداف مخازن الذخيرة والسلاح ومحطة للوقود داخل المعسكر. كما نفذ الطيران غارة جوية استهدفت تجمعاً للحوثيين على مداخل القصر الرئاسي في معاشيق بمدينة كريتر بعدن وأوقع خسائر في آليات مليشيات الحوثي حيث شوهدت عدد من الدبابات والأطقم والمصفحات محروقة ومدمرة بالقرب من معاشيق.

إلى ذلك قال شهود عيان ان قتلى مليشيات الحوثي بالعشرات في الغارات التي استهدفت مواقعهم في عدن مساء الخميس وفجر امس الجمعة حيث لجأ الحوثيون الى دفن قتلاهم على سواحل معاشيق. وكان الطيران قد شن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مناطق مختلفة في خور مكسر ودار سعد والمنصورة وغيرها، وسط اشتباكات عنيفة بين ميليشيات صالح والحوثيين والمقاومة الشعبية في عدن. وبعد قصف عنيف على مواقع ومعسكرات الحوثيين في مدينة الضالع الخميس، عاود الطيران امس الجمعة شن غاراته وقصف تجمعات لهم في دار الحسن التاريخي في مدينة دمت الذي يتخذ مقرا إداريا للواء 33 مدرع المتمركز في الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية ل "الرياض" ان غارات استهدفت دار الحسن والحقت اضراراً كبيرة فيه، مشيرة الى ان الدار سبق وان اتخذه المؤتمر الشعبي العام مقرا له في مديرية دمت. واضافت المصادر ان طائرات التحالف استهدفت جسرين في وادي بناء على الطريق المؤدي الى مدينة الضالع، بهدف قطع الامدادات عن الحوثيين من اب الى الضالع. كما نفذ طيران التحالف غارات جوية صباح امس الجمعة استهدفت نقطة للحوثيين جنوب الحديدة. وقالت مصادر محلية في الحديدة ل"الرياض" أن الاستهداف لأحد مواقع الحوثيين تم أثناء مرور تعزيزات عسكرية متجهة لدعم الانقلابيين في تعز، كما قصفت طائرات التحالف مزرعة تقع شمال شرق مدينة زبيد في قرية المأجر يستخدمها الحوثيون لتخزين الاسلحة.

وكانت طائرات التحالف أغارت الخميس على منطقتي المثلث والحصامه الحدوديتين في محافظة صعدة، معقل الحوثيين. كما قصفت قوات التحالف بالمدفعية الثقيلة تجمعات للحوثيين بالقرب من مدينة حرض بمحافظة حجة الحدودية. كما شنت، مساء الخميس، غارات مكثفة على مقر قيادة الدفاع الجوي والقاعدة الجوية في محافظة الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الحوثيين. وقد قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 4 آخرين من الحوثيين الخميس في كمين نصبه مسلحون قبليون بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية وقبلية ان مسلحين قبليين نصبوا كمينا للحوثيين، في مديرية نعمان التابعة لمحافظة البيضاء. واشار إلى أن الكمين استهدف دوريتين تابعتين للحوثيين خلال توجههم الى محافظة شبوة، منوها ان المسلحين لاذوا بالفرار. كما شن مسلحون هجوما على مواقع للحوثيين في المناسح والزاهر اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.