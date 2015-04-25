حزب التجمع بسوهاج ينظم ندوة حول أزمة الثقافة وتراث الشاعر عمر نجم

نظم حزب التجمع بسوهاج أمس ندوة ثقافية بمقر الحزب بالمحافظة، حضرها عدد من الشعراء والمثقفين والكتاب من أبناء المحافظة، دارت الندوة فى الجزء الأول منها حول الثقافة وأزماتها خلال الفترة الحالية فى المجتمع المصرى.

كما تناولت أعمال الشاعر الراحل عمر نجم ومناقشة دواوينه الشعرية، حيث قام الشاعران علاء عبد السميع وعصام مهران بإلقاء مجموعة من القصائد ومناقشتها مع عرض للسيرة الذاتية للشاعر الراحل.

وقدم الحزب خلال الندوة مجموعة من المواهب الشعرية من أبناء محافظة سوهاج، وصرح مينا كرم أمين لجنة الشباب بحزب التجمع بسوهاج أن الندوة تأتى مواكبة للدور الثقافى والتنويرى الذى يقوم به الحزب فى سوهاج، وأن الحزب يحاول التنسيق بين المؤسسات الثقافية الحكومية والخاصة، للعمل على نشر الوعى والثقافة داخل المحافظة.