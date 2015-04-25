الأمن يبدأ الانتشار بجميع ميادين العاصمة لتأمين احتفالات عيد تحرير سيناء

بدأ رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، الانتشار بجميع الميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى عيد تحرير سيناء، وذلك بغرض تأمين المواطنين وردع أى محاولات للعناصر الإرهابية لإفساد احتفالات المواطنين.

وتشمل الميادين المقرر الانتشار فيها ميدان التحرير، والمقرر أن يشهد احتفالات رجال الشرطة والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء، كما سيتم الانتشار المكثف بمحيط ميدان رابعة العدوية وميدان رمسيس والمطرية وشارع بورسعيد وشارع رمسيس ووسط العاصمة.

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