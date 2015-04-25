البطيخ مش بس بيرطب على قلبك فى الصيف.. لكن هيظبط ضغطك وسكرك

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن البطيخ يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، كالفيتامين "سى و أ" والعناصر كالحديد والفسفور والمغنسيوم ونسبة من الماء والألياف.
ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الغذائية لتناول البطيخ، ومنها:
>1- ينصح بتناوله أثناء اتباعك للأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.
>2- يخلصك من الإصابة بالإمساك وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
>3- يساعد على تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم، ويحد من ارتفاعه.
>4- يزيد من القدرة الجنسية للرجال و السيدات.
>5- يحد من الاصابة بالحصوات الكلوية.
>6- يقى الجسم من الإصابة بالسرطان.
>7- يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم ويحد من ارتفاعه.
>8- يعطى البشرة النضارة والحيوية.
>9- ينظم نسبة ضغط الدم فى الجسم.