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إصابة ١٤ شخصا بإصابات بالغة فى انقلاب ميكروباص بأسيوط

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إصابة ١٤ شخصا بإصابات بالغة فى انقلاب ميكروباص بأسيوط إصابة ١٤ شخصا بإصابات بالغة فى انقلاب ميكروباص بأسيوط
أصيب 14 شخصاً فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل أسيوط الجديدة على طريق أسيوط ـ البحر الأحمر، وذلك عقب انفجار الإطار الأمامى للسيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ من نقطة إسعاف طريق "أسيوط ـ البحر الأحمر" بانقلاب ميكروباص وإصابة جميع الركاب به.

وأفادت المعاينة المبدئية والتحريات بأن الميكروباص أثناء دخوله نطاق أسيوط الجديدة، انفجر الإطار الأمامى وانقلبت السيارة مرتين، ما أدى إلى إصابة جميع مستقليه، وانتقلت قوات الشرطة وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لسوء حالتهم الصحية.

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