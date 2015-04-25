انفجار عبوة ناسفة بجوار برج كهرباء مركز طامية بالفيوم

شهد مركز طامية بمحافظة الفيوم وقوع انفجار ضخم، إثر قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بجوار برج كهرباء بقرية كفر محفوظ بمدخل المركز، ولم يسفر التفجير عن وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بسماع الأهالى بعدد من قرى مركز طامية صوت انفجار ضخم لم يسمعوا مثله من قبل، وعلى الفور انتقل فريق من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتبين أن مجهولين قاموا بزرع عبوات ناسفة بجوار برج كهرباء بقرية كفر محفوظ بمدخل المركز، وانفجرت عبوة دون وقوع إصابات بشرية، ويتم الآن تفكيك عبوة ناسفة أخرى عثر عليها بالمكان، كما يتم تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أى عبوات ناسفة أخرى.

موضوعات متعلقة

>تفاصيل حادث الانفجار داخل مزرعة فى بنى سويف.. مدير الأمن: سببه انفجار أسطوانة غاز ومخزن لتصنيع القنابل.. ومصرع 4 إرهابيين وإصابة آخر.. ويؤكد: عثرنا على مواسير بداخلها بارود ومواد متفجرة