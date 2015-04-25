الدعوة السلفية: وقف برنامج إسلام بحيرى جاء بفضل تحركاتنا

قال الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إن ما حدث لإسلام البحيرى يؤكد أن أى شخص يهاجم التراث الإسلامى والمسلمين سيحدث له مثل إسلام البحيرى، مشيرا إلى أنه فى حال إذا ذهب البحيرى إلى قناة أخرى ستواصل الدعوة السلفية تحركاتها لوقف أى هجوم على ثوابت الدين، موضحا أن توقف برنامجه، جاء بفضل التحركات التى قامت بها الدعوة السلفية مع مؤسسة الأزهر الشريف، التى أقامت دعوى قضائية لوقف برنامجه، متوقعا ألا يكون للبحيرى أى برنامج فى قناة أخرى.

وأضاف ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن دعوات خلع الحجاب التى أطلقها الكاتب الصحفى فريد الشوباشى، دعوات ميتة قبل أن تولد، ولن يشارك فيها أحد، موضحا أن دور الدعوة السلفية فى ذلك هو إعادة توضيح فضائل الحجاب من جديد.

وأضاف برهامى لـ"اليوم السابع" أن دعوات تنظيم مليونية للتصدى لدعوات خلع الحجاب ستنظم إذا سمح الأمن لدعوات خلع الحجاب أن تنظم، حيث يكون من حقنا التعبير أيضا عن رأينا فى أهمية ارتداء الحجاب.

وتوقع نائب رئيس الدعوة السلفية ألا يتم تنظيم أى مظاهرات لخلع الحجاب، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لن يقبل بمثل هذه الأفكار.

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