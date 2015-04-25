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وزير الشباب والرياضة: موسم كرة القدم الحالى والمقبل بدون جماهير

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وزير الشباب والرياضة: موسم كرة القدم الحالى والمقبل بدون جماهير وزير الشباب والرياضة: موسم كرة القدم الحالى والمقبل بدون جماهير
قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه سيقوم بتدريب 40 ألف شاب على العمل فى المحليات، وذلك التعاون مع وزارة التنمية المحلية، فيما كشف الوزير عن "مسابقة إبداع" السنوية الخاصة بطلبة الجامعات والمعاهد، مؤكدًا أن الوزارة تدعمها بـ5 ملايين جنيه.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره مع المحامى خالد أبو بكر، أن وزارة الشباب والرياضة تدخلت فى الأزمة السابقة، والتى كانت ستوقف النشاط الرياضى فى ، مؤكدًا أن هذا الموسم الرياضى الحالى سيقام بدون جمهور، وكذلك الموسم المقبل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مركز شباب الجزيرة متميز جدًا، ويقع فى أغلى منطقة فى مصر، مشيرًا إلى افتتاح المركز يوم 30 من الشهر الجارى، مؤكدًا أنه وجه دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور الافتتاح ويتمنى حضوره.

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مصر 365

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