الرى: إنهاء 95% من صيانة وتطهير الترع والمصارف استعدادًا للصيف

أكد المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى، أنه تم الانتهاء من 95% من أعمال الصيانة والتطهير للترع والمصارف لشبكة المجارى المائية البالغ طولها 1600 كيلو متر، بما يضمن الاستعداد الأمثل لمواجهة هذا الموسم وتفاديًا لحدوث أى اختناقات مائية، مع عدم السماح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المتفق عليها مع وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه لن يُسْمَح بها، وسوف يجرى حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة فى الأراضى المخالفة حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل فى نهايات الترع.

وأضاف جويلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التواصل مع المنتفعين وروابط مستخدمى المياه، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وخاصة وزارة الزراعة، فيما يتعلق بتنفيذ القرار الوزارى الخاص بمساحات الأرز المقررة لهذا العام، والتى تبلغ نحو مليون و76 ألف فدان، لافتاً إلى أنه تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات، من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

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