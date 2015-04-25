بالفيديو.. النيابة تُعاين جثث قتلى مخزن تصنيع قنابل بنى سويف

عاين فريق من النيابة العامة بإشراف من المستشار تامر الخطيب محامى عام نيابات بنى سويف، بمعاينة بقايا مخزن تصنيع القنابل بمنطقة صحراوية داخل مزرعة خلف كمين سنور على الطريق الصحراوى الشرقى القديم،"عبارة عن حجرتين داخلهما أدوات تصنيع"، و4 جثث لإرهابيين ينتمون لجماعة الإخوان قتلوا بعد حدوث انفجار بالمخزن أثناء تواجدهم بداخله.

وعاينت النيابة الجثث والمخزن فى حضور مدير أمن بنى سويف اللواء محمد أبو طالب، يرافقه نائبه اللواء رضا طبلية وقيادات البحث الجنائى، واللواء ممدوح أبو زيد مفتش فرع الأمن العام، حيث قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثث إلى المستشفى العام عقب انتهاء المعاينة.

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