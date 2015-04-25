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مقتل نجار على يد شقيقين فى مشاجرة بقرية الخياطة بدمياط

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مقتل نجار على يد شقيقين فى مشاجرة بقرية الخياطة بدمياط مقتل نجار على يد شقيقين فى مشاجرة بقرية الخياطة بدمياط
أنهى شقيقان حياة نجار بسلاح آلى، على خلفية مشاجرة وقعت بين المجنى عليه وشقيق المتهمان بدائرة مركز شرطة دمياط.

وتلقى مركز شرطة دمياط بلاغًا من مستشفى دمياط التخصصى، بوصول سمير رزق محمد ، 35 سنة، نجار ومقيم بناحية الخياطة دائرة المركز، مصاباً بطلق نارى بالرقبة وتوفى عقب وصوله.

وبالانتقال وسؤال زوجته أشواق محمد كامل حمود، 30 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قالت: إنه أثناء تواجد زوجها أمام منزله بذات الناحية قام كل من "ياسر.ص.ا" وشقيقه "عمار"، من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بالتعدى عليه بسلاح آلى كان بحوزة الأول، مما نتج عنه إصابته ووفاته، وذلك لسابقة تعدى المجنى عليه بالضرب على شقيق المتهمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالناحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7402 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2015م.

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مصر 365

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