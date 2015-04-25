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حبس 3 عاطلين 4 أيام لاتجارهم بالحشيش والأقراص المخدرة بحلوان

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حبس 3 عاطلين 4 أيام لاتجارهم بالحشيش والأقراص المخدرة بحلوان حبس 3 عاطلين 4 أيام لاتجارهم بالحشيش والأقراص المخدرة بحلوان
أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار شريف مختار، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

واعترف المتهمين أمام رجال المباحث، باتجارهم بالمواد المخدرة، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، تبين أنها من حصيلة ترويج المخدرات على عملائهم.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان تفيد باتجار "عمرو.س.ع"، 27 سنة عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 300 قرص مخدر ومبلغ مالى.

كما تمكن المقدم وائل غانم أيضًا من ضبط "بشير.م.إ"، 24 سنة عاطل، و"فوزى.ف.ع"، 25 سنة سائق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بلغ وزنها ربع كيلو ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365