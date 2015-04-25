“الزراعة”: تراجع 60% من نسبة المبيدات المهربة للبلاد بعد هدم أنفاق سيناء

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة آفات المبيدات بوزارة الزراعة، إن هدم أنفاق سيناء ساهم بنسبة 60% فى عدم دخول المبيدات المهربة والمغشوشة والسامة ومجهولة المصدر القادمة إلى مصر عبر دخولها بطرق غير شرعية عبر الأنفاق.

وأشار إلى أن أخطر المناطق الحدودية التى يتم تهريب المبيدات المغشوشة تلك الواردة لمصر عبر الأنفاق الحدودية مع غزة، كاشفا أنه من بين المحافظات التى تظهر فيها المبيدات المهربة مجهولة المصدر والأقرب للمناطق الحدودية “مرسى مطروح والإسماعيلية وشمال سيناء والبحيرة” لاعتبارها الأكثر فى استخدام المبيدات.

وأوضح أنه تقرر تشكيل لجنة لحظر 5 مبيدات حشرية لها تأثيرات صحية سلبية على الإنسان، منها “الجليفوسات، الملاثيون، باراتيون، ديازينون، بتراكلور فنفوس”.