رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية يزور جامعة الملك سعود

زار رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر، جامعة الملك سعود التقى خلالها مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر.

ورافقه خلال الزيارة وفد مكون من رئيس جامعة لودفيغ ماكسيميليان الدكتور بيرند هوبر وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية.

وأطلع رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية والوفد على معالم النهضة العلمية التي وصلت إليها جامعة الملك سعود في مجالات البحوث والدراسات العلميّة المتقدمة، واستمع من مدير جامعة الملك سعود لشرح موجز عما تضمه الجامعة من كليات ومعاهد متخصصة في مختلف المجالات الأكاديمية، ومجالات البحث العلمي والاختراعات التي تنفذها الجامعة.

وزار هورست سيهوفر معرض جامعة تخترع الذي أقيم في رحاب جامعة الملك سعود، اطلع خلاله على 51 اختراعاً، حيث قدم الدكتور عبدالله الغامدي المشرف العام على منظومة صناعة المعرفة الوكيل المساعد للدراسات العليا والبحث العلمي للتبادل المعرفي ونقل التقنية في جامعة الملك سعود، لرئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية والوفد المرافق شرحًا مفصلاً عن ما يحتويه المعرض من اختراعات ومشروعات ابتكارية، كما شملت الزيارة معمل الأتوثانية بكلية العلوم، والالتقاء بالمشرف على المعمل الدكتور عبدالله الزير، وتبادل الجميع الحديث حول مكانة المعمل وأهميته العلمية رافق رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية خلال زيارته للجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يوسف عسيري،والمشرف على إدارة التعاون الدولي والتوأمة العلمية العالمية الدكتور مزيد التركاوي.