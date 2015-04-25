أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية يزور جامعة الملك سعود

Google+ Print
رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية يزور جامعة الملك سعود رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية يزور جامعة الملك سعود

    زار رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر، جامعة الملك سعود التقى خلالها مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر.

ورافقه خلال الزيارة وفد مكون من رئيس جامعة لودفيغ ماكسيميليان الدكتور بيرند هوبر وعدد من كبار المسؤولين في الألمانية.

وأطلع رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية والوفد على معالم النهضة العلمية التي وصلت إليها جامعة الملك سعود في مجالات البحوث والدراسات العلميّة المتقدمة، واستمع من مدير جامعة الملك سعود لشرح موجز عما تضمه الجامعة من كليات ومعاهد متخصصة في مختلف المجالات الأكاديمية، ومجالات البحث العلمي والاختراعات التي تنفذها الجامعة.

وزار هورست سيهوفر معرض جامعة تخترع الذي أقيم في رحاب جامعة الملك سعود، اطلع خلاله على 51 اختراعاً، حيث قدم الدكتور عبدالله الغامدي المشرف العام على منظومة صناعة المعرفة الوكيل المساعد للدراسات العليا والبحث العلمي للتبادل المعرفي ونقل التقنية في جامعة الملك سعود، لرئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية والوفد المرافق شرحًا مفصلاً عن ما يحتويه المعرض من اختراعات ومشروعات ابتكارية، كما شملت الزيارة معمل الأتوثانية بكلية العلوم، والالتقاء بالمشرف على المعمل الدكتور عبدالله الزير، وتبادل الجميع الحديث حول مكانة المعمل وأهميته العلمية رافق رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية خلال زيارته للجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يوسف عسيري،والمشرف على إدارة التعاون الدولي والتوأمة العلمية العالمية الدكتور مزيد التركاوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى