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أمير الباحة يعزي أسرة «الشومر» في وفاة والدهم

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أمير الباحة يعزي أسرة «الشومر» في وفاة والدهم أمير الباحة يعزي أسرة «الشومر» في وفاة والدهم

    قدم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازيه ومواساته لأبناء عبدالعزيز ناصر سعيد الشومر في وفاة والدهم.

وقال الأمير مشاري بن سعود في برقية عزاء وجهها لأبناء الفقيد: "تلقينا بمزيد من الأسى نبأ وفاة والدكم -رحمه الله-، ونبعث لكم خالص التعازي والمواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

كما وجه وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري برقية عزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

بدورهم، عبر راشد الشومر وأشقاؤه عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة ووكيل الإمارة على هذه اللفتة غير المستغربة، سائلين الله أن يجعلها في ميزان حسناتهما وأن يحفظهما ولا يريهما مكروه.

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