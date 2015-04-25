أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

افتتاح جسر وطريق الملك سلمان المؤدي إلى مطار المدينة الدولي

Google+ Print
افتتاح جسر وطريق الملك سلمان المؤدي إلى مطار المدينة الدولي افتتاح جسر وطريق الملك سلمان المؤدي إلى مطار المدينة الدولي

    افتتحت وزارة النقل جسر وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤدي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة للحركة المرورية وذلك بالتزامن مع افتتاح المطار الدولي الجديد وقبل موعده المحدد في العقد.

ويخدم الجسر الجديد حركة المرور المتجهة من وإلى المطار الدولي إلى طريق الملك عبدالعزيز والمسجد النبوي الشريف عبر طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز جنوباً، كما يخدم التقاطع الحركة المرورية للقادم من طريق الملك خالد (الدائري الثالث) باتجاه المطار الدولي عبر طريق المدينة المنورة/القصيم القديم. ويتكون الجسر من اتجاهين بعدد (5) مسارات مرورية واكتاف جانبية داخلية وخارجية يفصل بينهما جزيره وسطية بعرض (10م). وقد زود الجسر والطريق بجميع وسائل السلامة المرورية المطلوبة وأعمال الإنارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية