افتتاح جسر وطريق الملك سلمان المؤدي إلى مطار المدينة الدولي

افتتحت وزارة النقل جسر وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤدي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة للحركة المرورية وذلك بالتزامن مع افتتاح المطار الدولي الجديد وقبل موعده المحدد في العقد.

ويخدم الجسر الجديد حركة المرور المتجهة من وإلى المطار الدولي إلى طريق الملك عبدالعزيز والمسجد النبوي الشريف عبر طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز جنوباً، كما يخدم التقاطع الحركة المرورية للقادم من طريق الملك خالد (الدائري الثالث) باتجاه المطار الدولي عبر طريق المدينة المنورة/القصيم القديم. ويتكون الجسر من اتجاهين بعدد (5) مسارات مرورية واكتاف جانبية داخلية وخارجية يفصل بينهما جزيره وسطية بعرض (10م). وقد زود الجسر والطريق بجميع وسائل السلامة المرورية المطلوبة وأعمال الإنارة.