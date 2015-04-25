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المجلس المصرى للقيادات الشبابية فى كفر الشيخ ينظم حملة نظافة بقلين اليوم

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المجلس المصرى للقيادات الشبابية فى كفر الشيخ ينظم حملة نظافة بقلين اليوم المجلس المصرى للقيادات الشبابية فى كفر الشيخ ينظم حملة نظافة بقلين اليوم
تشهد مدينة قلين، صباح اليوم السبت، حملة نظافة ينظمها أعضاء المجلس المصرى للقيادات الشبابية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد المهندس وليد سليمان المنسق العام للمجلس المصرى للقيادات الشبابية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء المجلس سيواصلون تنظيم حملات النظافة فى كل مدن محافظة كفر الشيخ، وكانت البداية بفوه، واليوم بمدينة قلين فى ظل رعاية الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ.

وأضاف مصطفى الجميل المنسق المساعد للمجلس، "نعمل لخدمة المجتمع بمساعدة المسئولين، وهذا العمل التطوعى نعمل على ترسيخه بين شباب المحافظة".

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