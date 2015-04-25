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حزب مستقبل وطن بالسويس يروج لمسابقة "صوت وطن" بالكورنيش

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حزب مستقبل وطن بالسويس يروج لمسابقة "صوت وطن" بالكورنيش حزب مستقبل وطن بالسويس يروج لمسابقة "صوت وطن" بالكورنيش
نظم أعضاء حزب مستقبل وطن بالسويس، مساء أمس، حملة ترويجية للمسابقة التى أطلقها الحزب تحت شعار "صوت وطن"، لاكتشاف المواهب فى مجالات الغناء والعزف والتمثيل والشعر بتوزيع برشورات بالمسابقة بميدان الأربعين وكورنيش السويس، بحضور الدكتور أحمد نجيب أمين العمل الجماهيرى بالأمانة العامة للحزب.

وقال محمود سعيد، أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن بالسويس، إن هناك أكثر من 60 شابًا قاموا بتوقيع استمارة صوت وطن للاشتراك فى المسابقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد لاختبار المتسابقين المشتركين فى المسابقة من خلال لجنة التحكيم.

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