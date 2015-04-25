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أستاذ علوم سياسة: خروج الحوثيين من عدن يُحدد نجاح معركة "عاصفة الحزم"

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أستاذ علوم سياسة: خروج الحوثيين من عدن يُحدد نجاح معركة "عاصفة الحزم" أستاذ علوم سياسة: خروج الحوثيين من عدن يُحدد نجاح معركة "عاصفة الحزم"
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، إن خروج الحوثيين من عدن وسحب أسلحتهم الثقيلة من العاصمة اليمنية صنعاء، سيكون أحد أبرز نجاحات معركة عاصفة الحزم.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع"، أن هناك تقارير تتحدث حول وجود اتصالات لعمل تسوية سياسية لخروج الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح من اليمن، وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة انتقالية، موضحًا أن هذا الإجراء سيكون هو محور لقاء كامب ديفيد بين أوباما ودول الخليج.

وأوضح السيد، أن معركة عاصفة الحزم سيكون لها تأثير كبير خلال لقاء الرئيس الأمريكى مع دول التعاون الخليجى على خلفية الاتفاق الأمريكى الإيرانى، وكذلك سيبحث الوصول لحل سياسى للأزمة اليمنية.

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