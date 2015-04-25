"تويتر" النجوم: نادين الراسي خُدعت وأصالة اعتذرت مليار مرّة

الذكريات كانت العنوان الأبرز لـ"تويتر" النجوم هذا الأسبوع، فتذكّر النجوم رحيل أشخاص معروفين وآخرين مقرّبين، كما تذكّروا أيام المدرسة والطفولة، فضلاً عن التضامن مع الشعب الأرمني في ذكرى الإبادة الأرمنيّة.

من يطبع أجمل بوسة على خدّ كريستينا صوايا؟

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا صورة لابنها وهو يقبّلها، وأرفقتها بتعليق: "أجمل بوسة من ملاكي بهل لحظة".

عاصي الحلاني لنزار فرنسيس: يا ملك الكلمة وصاحب الإحساس

أعلن عاصي الحلاني عن أنّه سجّل 4 أغنيات من تأليف الشاعر نزار فرنسيس في ستوديو جان ماري رياشي، حيث عبّر عاصي عن سعادته بهذا التعاون مع فرنسيس، فكتب: "وما في أحلى من الشغل معك يا ملك الكلمة وصاحب الإحساس".

من جهة أخرى، دعا عاصي جمهوره للمساهمة في دعم أطفال التوحّد، من خلال التبرّع لهم، فكتب: "ساهم بدعم الأطفال المصابين بالتوحّد طيلة شهر نيسان عبر مشاركتك بالمزادات الخيريّة".

أصالة تعتذر من سميرة توفيق مليار مرّة

اعتذرت أصالة من الفنّانة الكبيرة سميرة توفيق، بعد أن وجّهت لها جملة في برنامجها "صولا"، وطلبت منها السماح، فكتبت: "أعتذر وبقوّة للسيدة سميرة توفيق على جملة قلتها في برنامجي "صولا" وقد تكون جملتي غير مناسبة، وأُكرّر اعتذاري مليار مرّة، وأتمنى أن تسامحني".

نجوى كرم تسأل عن القواسم المشتركة بينها وبين مايكل جاكسون

نشر الحساب الرسمي للفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون تغريدة، ورد فيها تساؤل عن القواسم المشتركة بين جاكسون وأربعة من الفنانين، من بينهم فنانة عربية وحيدة هي الفنانة اللبنانية نجوى كرم، فما كان من نجوى إلا أن نشرت صورتين لها ولجاكسون، وسألت الجمهور ما هو القاسم المشترك بينها وبينه؟

أعضاء لحنة "أكس فاكتور": كلٌ ينادي على فريقه"

في ظل المنافسة بين الفرق الثلاثة لنجوم برنامج أكس فاكتور: راغب علامة، وإليسا، ودنيا سمير غانم، دعا كلّ نجم منهم جمهوره للتصويت لفريقه، وبدا واضحاً الحملة الإعلانيّة القويّة التي يقوم بها راغب للتصويت لفريقه، لتأتي بعده دنيا، أما إليسا، فلم تعطِ الموضوع أكثر من تغريدة واحدة، فنشرت صورة لفريقها ودعت الجمهور للتصويت له.

من جهة ثانية، نشرت إليسا صورة من الحساب الرسمي لـ"وار موزيك أورادس" أو "WMA" حيث صُنّفت إليسا من بين أكثر النجوم العالميين تدوالاً على "الفيس بوك".

دريد لحام يخدع نادين الراسي

بعد مجموعة من التغريدات التي تبادلتها الممثلة نادين الراسي مع حساب مزيّف على "تويتر"، ظنّت أنّه تابع للفنان الكبير دريد لحام، أدركت أنّ الحساب مزيّف وليس تابعاً للفنان الكبير، وتمنّت لو كان الحساب فعلاً تابعاً للحام، فكتبت: "كنت بتمنّى إنّو هالحساب @DuraidLaham يكون حقيقي بس للأسف مش رح نخلص من ال fake accounts".

جو أشقر يعود إلى المدرسة

نشر الفنان جو أشقر صورة جمعته بابنته وهما أمام مدرسة جو، عندما كان في مرحلة الطفولة، فغرّد: "أنا وجويا واقفين على باب المدرسة يللي عشت أحلى أيام طفولتي فيها".

نجوم يتذكّرون أشخاصاً رحلوا من حياتهم

في ذكرى وفاة والد الفنان خالد الصاوي يوم 16 نيسان/ أبريل، استذكر الفنان والده وشكره لأنّه علّمه كيف يكون جريئاً ويغامر، وأكد أنّ والده يعيش في قلبه.

من جهتها، تذكّرت الفنّانة رحمة رياض زميلها في "ستار أكاديمي" رامي الشمالي في ذكرى ميلاده، وهو قضى في حادث سير قبل سنوات.

شذى تحمي نفسها من عين الحسود بوضع الحجاب

نشرت شذى حسون صورة لها وهي ترتدي الحجاب، وأرفقتها بتعليق: "ومن شر حاسد إذا حسد".

هبة طوجي: "لا بداية ولا نهاية"

بعد خروجها من "ذافويس"، أكدت هبة طوجي أنّ هذه ليست نهاية الطريق، بل مشاركتها في البرنامج كانت مجرّد محطّة من حياتها، فكتبت: "هيدي "لا بداية ولا نهاية" هيدي محطة، و بوعدكن بأشياء حلوة كتير، شكراً لدعمكن، بحبكن".

صور آل الخال

نشرت ورد الخال صورة قديمة جمعتها بيوسف الخال وزوجته نيكول سابا، وقالت إنّها صورة من أيام الجنون، وعبّرت عن اشتياقها لتلك الأيام.

أما يوسف الخال، فنشر صورة من آخر مشاهد مسلسل "تشيلو" وغرّد: "الآن..من وسط المدينة بيروت.. تصوير المشاهد الأخيرة من تشيلو".

متفرقات

أعلن سعد المجرد عن أغنيته السينغل التي سيطلقها قريباً بعنوان "المعلم".

شكرت الفنانة ميساء المغربي الفنانة بوسي على العشاء الذي أقامته، وجمعتها بالفنان محمود عبد العزيز.

نشرت يارا صورة لها أثناء حضورها مسرحيّة "ما في متلو".

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