رئيس الوزراء التونسي يستقبل هند صبري

استقبل رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس الخميس في مكتبه في القصبة، الممثلة التونسية المقيمة في مصر هند صبري تقديراً لها على الحملة الترويجية التي قامت بها في مصر.

وكانت هند صبري قد تحدثت في برنامج 7/21 في قناة "الحوار" التونسي عن الحملة التّي تقودها للترويج للسياحة التونسية بعد الحادث الإرهابي الذي حصل في متحف "باردو"، وأدى إلى قتل 23 من السياح .

وقد أعدّت هند صبري فيديو ظهرت فيه مع مجموعة من النجوم العرب لمطالبة السياح العرب بزيارة تونس تضامناً معها اثر الحادث الإرهابي الذي كان يهدف إلى ضرب السياحة التونسية، وظهر في الفيديو النجوم المصريون يسرا، كريم عبد العزيز، إلهام شاهين ،أحمد السقا، منى زكي، نيللي كريم، هاني رمزي والمطربة أنغام، مع نجوم تونس لطيفة، ظافر العابدين، دُرة وفريال يوسف، والمطربة المغربية سميرة سعيد.

وكانت سلمى اللومي وزيرة السياحة أكرمت هند صبري تقديراً لها على حملتها للسياحة التونسية، وقالت هند صبري في قناة "الحوار التونسي" إنها تعتبر نفسها في جبهة لمحاربة الإرهاب .

وقد بثّت بعض القنوات التونسية الفيديو بعد أن بثته هند صبري على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.