سلمى حايك تصل إلى بيروت

وصلت النجمة العالمية Salma Hayek يوم الجمعة 24 نيسان-أبريل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة هي الأولى لها لبلدها الأم، من أجل افتتاح فيلمها "النبي" المقتبس عن كتاب جبران خليل جبران، والذي شارك باخراجه العديد من المخرجين باشراف الأمريكي Roger Allers.

وكان في استقبال حايك، التي غادرت المطار مباشرة فور وصولها، مديرة أعمالها سينتيا سركيس، موزع الفيلم محمد فتح الله، ورئيس مجلس إدارة FI Private Banking جان رياشي.

هذه الزيارة التي من المقرر أن تستمر 4 ايام، يتخللها العديد من النشاطات الثقافية والإنسانية، حيث ستشارك Hayek في مناسبة خيرية تنظم بإسمها لدعم مركز علاج سرطان الأطفال.

أما السبت 25 نيسان-أبريل، فستتوجه Salma إلى بشري حيث ستزور متحف جبران، قبل ان تتناول الغداء في منطقة اهدن، كما ستطل مساء الثلاثاء في حلقة خاصة من برنامج كلام الناس الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم.

أما مساء الاثنين 27 فستكون أسواق بيروت على موعد مع سلمى حايك التي ستفتتح فيلم الرسوم المتحركة "النبي"، المهدى الى روح جدها اللبناني الاصل.

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