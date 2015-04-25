إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 14 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل أسيوط الجديدة على طريق أسيوط ـ البحر الاحمر الجيش، عقب انفجار الاطار الامامي للسيارة وأفاد شهود عيان أن العديد من المصابين في حالات خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفي أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء خالد شلبي مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ من نقطة أسعاف طريق “أسيوط ـ البحر الأحمر” الجيش بانقلاب ميكروباص واصابة جميع الركاب بها .

وقد افادت المعاينة المبدئية والتحريات إن الميكروباص انفجر الاطار الامامي له وانقلبت السيارة مرتين مما أدى إلى اصابة جميع مستقليه.