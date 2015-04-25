أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة بأسيوط

Google+ Print
إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة بأسيوط إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 14 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل أسيوط الجديدة على طريق أسيوط ـ البحر الاحمر الجيش، عقب انفجار الاطار الامامي للسيارة وأفاد شهود عيان أن العديد من المصابين في حالات خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفي أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء خالد شلبي مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ من نقطة أسعاف طريق “أسيوط ـ البحر الأحمر” الجيش بانقلاب ميكروباص واصابة جميع الركاب بها .

وقد افادت المعاينة المبدئية والتحريات إن الميكروباص انفجر الاطار الامامي له وانقلبت السيارة مرتين مما أدى إلى اصابة جميع مستقليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا