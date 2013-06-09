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نور ينفي حضوره اجتماع "الرئاسة" غدا: "كيف أشق صفا منشق أصلا؟"

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نور ينفي حضوره اجتماع "الرئاسة" غدا: "كيف أشق صفا منشق أصلا؟" نور ينفي حضوره اجتماع "الرئاسة" غدا: "كيف أشق صفا منشق أصلا؟"
مؤسس "غد الثورة": سأقدم برنامجا على فضائية "جي تي في" عن البرلمانات العربية

كتب : محمد عاشور منذ 15 دقيقة

قال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، إن المجتمع السياسي يعاني من حالة "لا عقل"، مشيرا إلى أنه اتخذ قرارا باعتزال العمل السياسي احتجاجا منه على الوضع الذي تشهده الساحة السياسية المصرية.

وأضاف نور، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري على قناة العربية الحدث، مساء اليوم، أنه مُنزعج من "مسلسل الدماء التي تسيل على أرض "، معبرا عن استيائه مما نشر عن محاولته شق صف جبهة الإنقاذ، بترتيب اجتماع بين عمرو موسى والمهندس خيرت الشاطر، قائلا: "إزاي أشق صفا منشق أصلا".

وأكد نور أنه لن يحضر اجتماع الرئيس محمد مرسي مع ممثلي القوى السياسية غدا؛ لأنه مجهد، نافيا ما تداولته المواقع بشأن حضوره اجتماع الغد.

وقدم مؤسس حزب غد الثورة اعتذاره لدولة السودان للمرة الثانية، على ما قاله في الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء البث التجريبي لقناة "جي تي في" في رمضان وهي قناة غير حزبية، وأنه سيقدم فيها برنامجا أسبوعيا عن برلمانات الدول العربية، وتابع: "سنخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة في تحالف مع 15 حزبا، وبعض المشتغلين في السياسية من غير محترفي الانتخابات".

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