الرئيس اليمنى يلتقى وزير الداخلية السعودى.. ويقدم الشكر لدول التحالف

استقبل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، فى مقر إقامته بالرياض الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقد أعرب الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، خلال اللقاء، عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللمملكة العربية السعودية ولجميع الأشقاء فى دول التحالف على ما حققته عملية عاصفة الحزم من نجاح كبير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرئيس عبد ربه منصور هادى أبدى الشكر والتقدير باسم الشعب اليمنى الشقيق للمملكة العربية السعودية ولدول التحالف، على الاستجابة لمناشدته ببدء عملية إعادة الأمل، والتى يتطلع الشعب اليمنى إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأعرب الرئيس اليمنى عن شكره وتقديره على حرص خادم الحرمين الشريفين على الوقوف إلى جانب الشعب اليمنى فى أزمته وأمره، بتخصيص مبلغ ( 274) مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية فى اليمن، مؤكداً أن هذا يعد امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية التاريخية فى نصرة الشعب اليمنى ودعمه.

>وقد أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن اليمن هو كل لا يتجزأ، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تقضى ببذل كل الجهود لمؤازرة الشعب اليمنى الشقيق حتى يستعيد اليمن أمنه واستقراره.

حضر الاستقبال من الجانب السعودى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سعد بن خالد الجبرى، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويرينى ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن على الحميدان، كما حضره من الجانب اليمنى مدير عام مكتب الرئيس هادى أحمد عوض بن مبارك.