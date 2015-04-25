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مجلس النواب الليبى يبحث مع إندونيسيا التحديات التى تواجه البلاد

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مجلس النواب الليبى يبحث مع إندونيسيا التحديات التى تواجه البلاد مجلس النواب الليبى يبحث مع إندونيسيا التحديات التى تواجه البلاد
عقد رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح ، مساء الجمعة، اجتماعا على هامش قمة "آسيا – أفريقيا"، مع رئيس البرلمان الإندونيسى سيتيا نوفانتو بالعاصمة الأندونسية جاكرتا.

وذكرت "بوابة الوسط،" أمس، إن عقيلة صالح بحث القضايا الراهنة على الساحة الأفريقية والأسيوية مع نظيره الإندونيسى، حيثُ تبادل الطرفان أهم الموضوعات التى طُرحت خلال قمة "أسيا - أفريقيا 2015".

وأوضحت، أنه جرى خلال الاجتماع "مُناقشة التحديات التى تواجهها ليبيا خلال هذه المرحلة الحرجة من الحرب ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة والمليشيات الخارجة عن الشرعية"، كما تمت مُناقشة سبل التعاون فى مختلف المجالات بين البلدين.

وأشارت إلى أن سيتيا نوفانتو استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بقاعة الاجتماعات بمقر البرلمان الإندونيسى.
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