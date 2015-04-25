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حفل تأبين للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى بثقافة السويس نهاية الأسبوع

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حفل تأبين للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى بثقافة السويس نهاية الأسبوع حفل تأبين للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى بثقافة السويس نهاية الأسبوع
قالت سناء محمود مدير مديرية قصر ثقافة السويس إن مسئولى قصر الثقافة بالتنسيق مع عدد من الكتاب والشعراء سينظمون حفل تأبين للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى نهاية الأسبوع، يتم فيه عرض قصائده وشعره وعلاقاته الخاصة مع السويس وأبنائها.

من جانبه قال المؤرخ حسين العشى أحد منظمى الحفل، إن هذا الاحتفال سيتم فيه عرض شعر وقصائد الراحل الذى قام بتأليفها على أرض السويس خلال حرب الاستنزاف.

وأضاف أن الحفل سيشارك فيها أصدقاؤه بالسويس وعلى رأسهم الكابتن غزالى، وبعض من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، موضحا أنه سيتم تحديد يوم حفل التأبين خلال يومين وعقب ذلك إعلانه رسميا.

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