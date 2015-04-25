بالصور.. مياه الصرف تزحف لمحطة كهرباء السيل بأسوان وتهدد حياة المواطنين

كارثة جديدة تشهدها منطقة الزيداب شرق مدينة أسوان، بعد ظهور برك من مياه الصرف الصحى فى الشوارع والطرقات المحيطة بمحطة كهرباء محولات السيل.



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مياه الصرف تزحف إلى محطة كهرباء محولات السيل بأسوان

>انتقل "اليوم السابع" إلى منطقة الزيداب، وأكد الأهالى أنهم يعيشون لأكثر من عام وسط برك ومستنقعات من مياه الصرف الصحى، التى تراكمت نتيجة تهالك مواسير مياه الصرف، وغطت مساحات كبيرة من الطرقات والشوارع، وقضت على الملاعب الرياضية للشباب بالمنطقة، حتى وصلت حتى أبواب منزل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.



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تصدع الطرقات بسبب تراكم مياه الصرف

>وأضاف الأهالى، أن مياه الصرف تسببت فى إصابة عدد من أهالى المنطقة بأمراض الفيروسات الكبدية، نظراً لتأثيرها على مياه الشرب، بالإضافة إلى ما تعانيه منازل المنطقة من تزايد الباعوض وانتشار القمامة على مياه الصرف المتراكمة.



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كابلات كهربائية تغرق فى مياه الصرف وسط الطريق

>وأوضح الأهالى، أن الكارثة التى يتوقعون قربها، هى ألا يسرع المسئولون فى إنقاذ الموقف، وزحف كميات المياه الناتجة عن الصرف الصحى، إلى محطة كهرباء محولات السيل، وذلك بعد أن أصيبت كابلات كهربائية ممتدة فى الشوارع ووسط الطرقات بمياه الصرف.



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أطفال يشيرون إلى خطورة الكابلات الكهربائية العارية فى وسط الطريق

>من جانبه، صرح مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان - فضل عدم ذكر اسمه - أن منطقة الزيداب تعانى من ضعف مواسير مياه الصرف الصحى بالمنطقة، مشيراً إلى المنطقة بالكامل تحتاج إلى تغيير شبكة التوصيل، وهو الأمر الذى يحتاج إلى ميزانية مالية عالية، لافتاً أن الأمر سيطرح ضمن خطة العام المالى الجديد.



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ملاعب رياضية تغرق فى مياه الصرف



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انتشار مياه الصرف والقمامة بمنطقة الزيداب



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الشوارع تمتلئ بمياه الصرف



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قائدوا السيارات يعانون من برك مياه الصرف فى الطريق



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ظهور النباتات الخضراء وسط الطرقات نتيجة تراكم مياه الصرف