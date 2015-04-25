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مهندس زراعى يضرب عن الطعام اعتراضا على إلغاء ندبه بالإسماعيلية

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دخل المهندس السيد جبر الذى كان يشغل منصب مدير إدارة التل الكبير الزراعية فى إضراب عن الطعام بداية من أمس الجمعة، اعتراضا على إلغاء ندبه وتعيين مدير جديد للإدارة من قبل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.

وقال المهندس السيد حسن جبر مدير الإدارة المنتدب، الذى تولى مهام منصبه لمدة 20 يومًا فقط، حيث صدر قرار تعيينه مديرًا لإدارة التل الكبير الزراعية يوم 31 مارس الماضى، ليفاجأ بانتهاء ندبه دون إبداء أى أسباب، "إنه أقدم المهندسين العاملين بالإدارة وبالمستندات، وإنه حاصل على تقدير امتياز فى تقارير العمل السرية طوال مدة خدمته، ولم توقع عليه أى جزاءات منذ تاريخ استلامه العمل فى سبتمبر 1975 حتى تاريخه.

وأضاف "جبر" أنه دخل فى إضراب مفتوح عن الطعام بمستشفى التل الكبير المركزى تعبيرًا عن رفضه لقرارات مدير المديرية المتخبطة، التى تنطوى على مجاملة وإسناد الأمور لغير أهلها.

المهندس السيد جبر المضرب عن الطعام -اليوم السابع -4 -2015
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المهندس السيد جبر المضرب عن الطعام

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قرار إنهاء تكليف المدير السابق محمد يوسف -اليوم السابع -4 -2015
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قرار بتكليف المهندس المضرب بالعمل مدير بالإنابة قبل تعيينه مديرا -اليوم السابع -4 -2015
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قرار بتكليف المهندس المضرب بالعمل مدير بالإنابة قبل تعيينه مديرا

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قرار تزكية من الإدارة لتعيينه

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شهادة كفاءة


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