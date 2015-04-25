بالصورة: شاكيرا تحصل على 3 شهادات من غينيس

حصلت النجمة الكولومبية Shakira على 3 شهادات من كتاب غينيس للأرقام القياسيّة.

ونشرت النجمة اللبنانية الأصل، البالغة من العمر 38 عاماً، صورة على حسابها التويتري وهي ممدّدة على أريكة بيضاء كبيرة ومُحاطة بالشهادات الـ3.

وأرفقت Shakira الصورة بتعليق كتبت فيه: "ها أنا أحصل على 3 شهادات من غينيس للأرقام القياسية! لذلك كان من المنطقي أن أتمدّد إلى جانبها على الأريكة!".

وقد مُنحت النجمة هذه الشهادات لإنجازاتها المذهلة التي كسرت من خلالها الأرقام القياسيّة من الناحية الموسيقية والاجتماعية.

وجاءت الشهادة الأولى لكونها أوّل إنسانة في العالم أجمع تحصل على 100 مليون معجب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

والشهادة الثانية كانت تقديراً لألبومها Fijacion Oral الذي أصبح الألبوم الإسباني الأكثر مبيعاً في أسبوعٍ واحد في داخل الولايات المتّحدة.

أما الشهادة الثالثة فهي لأغنيتها La Tortura التي تضمّنها الألبوم المذكور أعلاه، والتي تُعتبر من أكثر الأغاني الإسبانيّة مبيعاً في العالم.

يُذكر أنه برغم كلّ هذه الأعمال والنجاحات، تستطيع Shakira أن تعطي الوقت الكافي لعائلتها، حيث شوهدت مؤخّراً على المدرجات تتابع مباراة حبيبها Gerard Pique مع فريق برشلونة برفقة طفليها Sasha و Milan.

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