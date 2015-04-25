من قصد عمرو مصطفى بـ"مطربة البورنو"؟

القاهرة:مروة عبد الفضيل

نشر الملحن المصري عمرو مصطفى صورة التقطت من كواليس مسلسل "مولد وصاحبه غايب" تجمع بين الفنانة هيفا وهبي والفنان محمد كريم، وعلّق عليها عبر "فيس بوك" مطالباً وزير الداخلية المصرية بوقف مهزلة استخدام زي الشرطة في الأعمال الفنية، لما يمثّله ذلك من إهانه للشرطة المصرية.

ليرد محمد كريم على هذه الإهانة التي اعتبرها موجّهة له من عمرو مصطفى قائلاً :"الشرطة المصرية وتجسيدها في الدراما أهم وتأثيرها أكبر بكتير من تطبيلك المستمر، الله يشفي الفراغ يعمل أكتر من ده".

ويبدو أن ردّ كريم استفز عمرو مصطفى ليعود ويكتب دون الإعلان عن أسماء بعينها قائلاً "للأسف الممثلين الدرجة الرابعة وممثلات ومطربات البرنو لما الواحد بينقد أفعالهم المشبوهة بيردو عليه وبيفتكروا انه يقصدهم، يا نكره أنت وهي أنا لا أقصدكم اقسم بالله أنتم مش موجودين أصلاً، أنا اقصد فقط المبدأ وصادفت صورتكم المستفزة المقززة".

ويأتي وصف عمرو مصطفى "مطربة البورنو" في وقت التزمت فيه الصمت ولم ترد على الملحن.