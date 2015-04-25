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القبض على 3 متهمين بحوزتهم 3 أسلحة وكمية من الحشيش والهيروين بالعاصمة

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القبض على 3 متهمين بحوزتهم 3 أسلحة وكمية من الحشيش والهيروين بالعاصمة القبض على 3 متهمين بحوزتهم 3 أسلحة وكمية من الحشيش والهيروين بالعاصمة
نجح النقيب أحمد كامل نبيل الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، وبصحبته القوة المرافقة فى ضبط "عيد.ص.ع"، 33 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش شوت جن" عيار 12مم، و7 طلقات من العيار بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7696 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن النقيب محمد أحمد سلام الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "مصطفى.ع.ط"، 26 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12مم، وطلقة من العيار بقصد الدفاع، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 25 جرامًا ومبلغ مالى 70 جنيهًا بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4584 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب محمد عادل محمد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.س.ع"، 26 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12مم، وطلقة من العيار بقصد الدفاع، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 60 جرامًا ومبلغ مالى 850 جنيهًا، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2327 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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