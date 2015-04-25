طرح كراسات شروط حجز 3260 قطعة أرض مميزة بـ10 مدن جديدة الثلاثاء

تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان فى استقبال المواطنين لشراء كراسات شروط حجز قطع الأراضى المميزة التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية فى 10 مدن جديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح ٣٢٦٠ قطعة أرض مميزة، بنظام القرعة العلنية، فى ١٠ مدن جديدة، بمساحات تتراوح بين ٤٠٠ إلى ١٦٥٠ مترًا، لافتًا إلى أن قطع الأراضى كاملة المرافق، ويتم استغلالها فى إنشاء عمارات وفيلات بمساحات مختلفة.

وأكد أن الحجز مستمر لمدة شهر كامل من تاريخ فتح الباب وحتى يوم 28 مايو المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم طرح 1116 قطعة فى مدينة القاهرة الجديدة، و82 قطعة فى مدينة 6 أكتوبر، و27 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، و338 قطعة فى مدينة الشروق، و315 قطعة فى مدينة بدر، و495 قطعة فى مدينة برج العرب الجديدة، و145 قطعة فى السادات، و502 قطع فى العاشر من رمضان، و201 قطعة فى المنيا الجديدة، و39 قطعة فى سوهاج الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم سداد مقدم الحجز والذى يصل لـ250 ألف جنيه بمدن “القاهرة الجديدة، الشروق، الشيخ زايد، 6 أكتوبر”، ومبلغ 100 ألف جنيه لباقى المدن، وفى حالة الفوز بالقرعة يستكمل مقدم الحجز إلى 25% من إجمالى ثمن الأرض نقدًا أو بشيك معتمد “مقبول الدفع أو مصرفى”، طبقًا للأسعار المحددة لكل مدينة وبخلاف نسب التميز، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية و1% مجلس أمناء المدينة و1% صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من إجمالى ثمن الأرض، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

وحول أسعار الأراضى، أكد أن أسعار مدينة القاهرة الجديدة، تتراوح بين 4050 و3850 جنيهًا، و6 أكتوبر تتراوح بين 4150 و3000 و2150 جنيهًا، والشيخ زايد تتراوح بين 4025 و3550 و3260 و3200 و2970 جنيهًا، والعاشر من رمضان 1000 جنيه، والشروق تتراوح بين 3250 و2900 و2150 جنيهًا، وبرج العرب 900 جنيه، وسوهاج 750 جنيهًا، والمنيا الجديدة تتراوح بين 900 و950 جنيهًا، وبدر 1000، والسادات 900 جنيه.