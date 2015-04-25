أمن المنوفية: فرقنا تجمعات لعناصر الإخوان اليوم بعدد من مراكز المحافظة

المنوفية - محمدفتحى

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية، أن قوات الأمن بمراكز المحافظة المختلفة تمكنت من تفريق 10 تجمعات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتنوعت الفاعليات ما بين مسيرات وسلال بشرية فى بركة السبع وسرس الليان وقرية زاوية رازين بمنوف والشهداء وقرية سنتريس بأشمون وتلا وقرية كفر داوود والخطاطبة بمركز السادات وقويسنا، للمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم من عناصر الجماعة الإرهابية، واحتجاجا على الحكم بسجن الرئيس المعزول محمد مرسى 20 عاما فى أحداث قضية الاتحادية.

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