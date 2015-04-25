رئيسة مدينة ههيا بالشرقية تتناول "مياه الحنفية".. وتؤكد: التحاليل أكدت سلامتها

أصرت المهندسة فايقة فيهم، رئيس مدينة ههيا بالشرقية، على تناول "مياه الحنفية" أمام المواطنين خلال تواجدها بالمستشفى المركزى لطمأنتهم بسلامة مياه الشرب، وذلك بعد حالة الذعر التى انتشرت بسبب ظهور حالات تسمم بمركز الإبراهيمية المجاور، ونقل أكثر من 140 منهم لمستشفى ههيا المركزى.

وقالت رئيس المدينة لـ"اليوم السابع" إنها كلفت نائبها بالتوجه لمحطات مياه الشرب والوقوف على نتائج التحليلات، موضحة أن التقرير الخاص بتحليل عينات المياه بمحطات مركز ههيا، أكد سلامة مياه الشرب، وقامت بتوزيع أكواب المياه على المواطنين للتصدى لأى شائعة حول تسمم المياه، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات المروجة.

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه لا يمكن الجزم بتحديد سبب إصابة المواطنين الاشتباه بالتسمم، مشيرا إلى أنه تم سحب عينات من مياه الشرب والأغذية وعينات من المرضى، وتم إرسالها لمعامل التحاليل المتخصصة، لتحديد سبب الإصابة لافتا إلى أن نتيجة التحليلات ستظهر بعد 48 ساعة.

وكان المئات من أهالى قرى مركز مدينة الإبراهيمية، تعرضوا لحالات قىء وارتفاع بدرجة الحرارة بشكل جماعى، وتم نقلهم للمستشفيات للاشتباه فى إصاباتهم بالتسمم وحمل الأهالى المسئولية لمياه الشرب.



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