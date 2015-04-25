تذمر بـ"تعليم السويس" لإقامة حفل مدرسى بقاعة سينما خاصة

كشف قيادى بمديرية التربية والتعليم بالسويس عن وجود حالة من التذمر والغضب لدى عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية التعليم بالمحافظة وجميع قيادات المديرية، لإقامة مدرسة اللغات الرسمية الإنجليزى "التجريبية" ببور توفيق حفل ختام أنشطة العام الدراسى أول أمس الخميس بإحدى القاعات الخاصة بسينما، وعدم إقامته داخل المدرسة.

وأضاف القيادى بتعليم السويس لـ"اليوم السابع" أنهم فوجئوا قبل الحفل بساعات بعد تلقيهم الدعوة أن الفعاليات ستقام بسينما وليس بالمدرسة، وأن هذا الأمر لا يليق نهائيا بحفل تعليمى فضلا عن أن الهدف من إقامة أى فعاليات بالمدرسة هو التأكيد على زرع الانتماء بين الطلاب ومدرستهم.

وتابع القيادى بتعليم السويس أن مسئولى وزارة التربية والتعليم اتصلوا أول أمس بقيادات المديرية للاستعلام عن الأمر، وأنهم أكدوا رفضهم لهذا الأمر وضرورة عدم خروج أى فعاليات تعليمية عن المدارس والمنشآت التعليمية.