خالد عبد العزيز: عادل إمام جسد حال مراكز الشباب بعبقرية.. ولدينا الأسوأ

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن مصر بها مراكز شباب سيئة للغاية ويتم تطويرها، مستشهدا بفيلم "التجربة الدنماركية" للفنان عادل إمام، الذى كان يلعب فيه دور وزير الشباب داخل أحد مراكز الشباب والذى ظهر أنه سيئ للغاية ويستغل لتربية الحيوانات وغيرها، فيما قال "عبد العزيز" "عندنا مراكز أسوأ من كدة" فيما وصف مشهد الزعيم بـ"العبقرى".

وأضاف عبد العزيز عبر حواره مع المحامى خالد أبو بكر ببرنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم"، أن الحياة السياسية تستغل فى مراكز الشباب خلال هذه الفترة، حيث يقوم مرشحو البرلمان بإنشاء مراكز شباب من أجل دخول الحياة السياسية، مشيرا إلى أن هناك 4500 مركز شباب بالدولة، تعكف الوزارة على تطويرهم، حيث انتهت من 2000 مركز وسيتم الانتهاء من البقية فى نهاية 2016.