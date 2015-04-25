بدء إجراءات استكمال تجديد فواصل كوبرى أكتوبر ليلاً لمدة شهر

بدأت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن القاهرة، منذ قليل، استكمال مراحل تجديد فواصل كوبرى أكتوبر، وذلك فى الفترة الليلية فقط ولمدة شهر اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً كل يوم، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم 23 مايو.

ومن المقرر أن تنقسم أعمال استكمال تجديد الفواصل على مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر لمدة 15 يومًا للاتجاه القادم من مناطق الجيزة فى عدة مواضع ما بين أعلى ميدان الشهيد وحتى مطالع وزارة المالية، والمرحلة الثانية لمدة 15 يومًا للاتجاه القادم من شرق القاهرة فى عدة مواضع من أعلى سانت فاتيما وحتى منزل الزمالك.

كما أنه من المقرر أن تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة، للعمل على تسيير حركة المرور فى تلك المناطق وإرشاد المواطنين بكل سهولة ويسر.

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