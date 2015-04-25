"المحامين" تحذر من جر النقابة لأزمات مع جهات حكومية لأغراض انتخابية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن هناك من يريدون إشعال الأزمات فى نقابة المحامين لأغراض انتخابية، ويحاولون جر النقابة إلى مشكلات هى فى غنى عنها.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن هؤلاء يستغلون الأزمات والمشكلات التى يتعرض لها المحامون مع جهات أخرى مثل الشرطة والنيابة والقضاء، لإشعال الأزمات، دون الوصول إلى حل الأزمات بهدوء وبحكمة.

وأكد "عاشور" أن النقابة لا تفرط فى حق المحامين وتقف بجانهم فى الأزمات التى يتعرضون لها، داعيا كل المحامين على مستوى الجمهورية إلى الاصطفاف خلف نقابتهم ومجلس النقابة ليكونوا يدا واحدا فى مواجهة الأزمات، وعدم الاستجابة لدعوات الانقسام.

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