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الداخلية:الإرهابى قتيل قنبلة الزيتون إخوانى وضبط أدوات تصنيع عبوات بمسكنه

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الداخلية:الإرهابى قتيل قنبلة الزيتون إخوانى وضبط أدوات تصنيع عبوات بمسكنه الداخلية:الإرهابى قتيل قنبلة الزيتون إخوانى وضبط أدوات تصنيع عبوات بمسكنه
أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا، ظهر الجمعة، بوقوع انفجار عبوة بدراجة نارية يستقلها أحد الأشخاص حال سيره بشارع سنان بمنطقة الزيتون بالقاهرة، ووفاته متأثراً بإصابته.

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن مستقل الدراجة هو "محمد أبو بكر مؤمن أحمد، 38 سنة موظف" ومقيم بالأميرية من العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابى وسبق مشاركته فى العديد من فعاليات التنظيم، وبتقنين الإجراءات وبتفتيش مسكنة تم ضبط "ماسورة بلاستيكية مطببه من أحد الجانبين، كمية من الألعاب النارية، لفة سلك، بكر لاصق"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة حيث باشرت التحقيقات.

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