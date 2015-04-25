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مميش: رفع 142 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من القناة الجديدة

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مميش: رفع 142 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من القناة الجديدة مميش: رفع 142 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من القناة الجديدة
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن الجرافات العاملة بالقناة الجديدة وعددها 39 جرافة نجحت فى رفع 142 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بنسبة 61% تقريبًا من المستهدف، وهو رفع 250 مليون متر مكعب رمال بواقع مليون و500 ألف متر مكعب يوميًا.

وأكد مميش، فى تصريحات صحفية، أن التكريك فى قناة السويس الجديدة يسير بشكل منتظم بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استعدادًا للافتتاح الرسمى للقناة فى 6 أغسطس المقبل، حسب وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار الفريق مهاب مميش، إلى أن ما أنجزه العاملون فى حفر قناة السويس الجديدة، يمثل معجزة بكل المقاييس فى تنفيذ أكبر عملية تكريك وتحريك للرمال فى التاريخ، مضيفًا أنه تم الانتهاء من نحو 98% من الحفر الجاف برفع ما يزيد على 227 مليون متر مكعب من الرمال، كانت نهايتها 9 أبريل الحالى.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن جميع العمليات الخاصة بتدبيش القناة الجديدة والطرق تتم على أكمل وجه، وسوف نبدأ خلال الشهر المقبل بتركيب الشمندورات، وهى العلامات الملاحية لإرشاد السفن، واستكمال غرف المراقبة الملاحية بأحدث تكنولوجيا، وتجهيز الخرائط الملاحية للقناة الجديدة من قبل هيئة المساحة البحرية.


>- مهاب مميش: تجهيز قناة السويس الجديدة بـ110 "شمندورة" بداية من مايو

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