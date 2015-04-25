تقرير تحليل عينات مياه الشرب بمركز الإبراهيمية أثبت سلامتها

أكد التقرير الصادر من شركة مياه الشرب بالشرقية حول عينات المياه التى تم تحليلها بعد ظهور حالات من الاشتباه بالتسمم الجماعى بمركز الإبراهيمية، التى وصلت 384 مواطنا، أن نسبة العكرة بالمياه نسبة مطابقة للمواصفات القانونية، ولا يوجد أى خطورة من تناولها.

وفى ذات السياق، أوضح المهندس صلاح عز وكيل أول وزارة الرى بالشرقية لـ"اليوم السابع" أنه فور تلقيه إخطارا بالحادث توجه على رأس فريق لمتابعة مأخذ المياه الخاصة بمحطات المياه، لافتا إلى أن معظم محطات المياه بالشرقية بدءا من مينا القمح إلى أولاد صقر تتغذى من بحر مويس.

وأضاف أنه قام بتحليل المياه ولزيادة التأكيد من سلامة مأخذ المياه من محطة قبل الإبراهيمية وأخرى بعدها، للتيقن من سلامة المأخذ، حيث تم أخذ عينة من محطة المغذية لمدينة ههيا والمعروفة بالمحطة "اليابانية"، التى تقع على الكيلو 37 فى حين محطة الإبراهيمية على الكيلو 50، التى أكدت مطابقة نسبة العكرة وسلامة المياه، وكذلك تم أخذ عينة من محطة هربيط بمركز أبو كبير، مشيرا إلى أن وزارة الرى أرسلت فريقا من الكيميائيون بسيارة مجهزة لأخذ عينات وتحليلها فى معاملها.

وكان الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد أكد أن المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وأنه تم إرسال عينات القىء والأمعاء الخاصة بهم للمعامل المركزية التى ستستغرق من 3 إلى 5 أيام لظهور النتائج، ولا يمكن الجزم ما هو السبب الحقيقى وراء تلك الحالات، خاصة أن بعضها كان مصابا بالإيحاء النفسى بسبب الذعر المنتشر، وآخرين قالوا إنهم تناولوا وجبة سمك اشتروها من سوق الخميس، والبعض الآخر قال إنه تناول مياه.



>