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رئيس حزب التحالف الشعبى: مبارك عسكرى متميز ساهم فى النصر لاستعادة سيناء

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رئيس حزب التحالف الشعبى: مبارك عسكرى متميز ساهم فى النصر لاستعادة سيناء رئيس حزب التحالف الشعبى: مبارك عسكرى متميز ساهم فى النصر لاستعادة سيناء
قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن احتفال المصريين بذكرى تحرير سيناء هو احتفال بانتصار المؤسسة العسكرية المصرية وليس شخص بذاته، مضيفاً: "الأشخاص الذين شاركوا لهم كل التقدير، لكنهم جزء من الجيش المصرى الذى ساهم بكامله فى تحرير سيناء".

وأضاف "شكر" لـ"اليوم السابع"، فى تعليقه على رأيه حول الجدل الدائر بين الاحتفال بدور الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى ذكرى تحرير سيناء وعدم الاحتفال بدوره لكونه أفسد الحياة السياسية، أنه لا يجب أن ننكر تاريخ أحد، متابعاً: "مبارك كان عسكريًا متميزًا وساهم من خلال دوره كقائد للطيران فى النصر العسكرى وتحرير سيناء، مع آخرين منهم الفريق سعد الدين الشاذلى".

وتابع رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن مبارك حينما كان نائبًا لرئيس الجمهورية خلال عهد الرئيس السادات لم يكن لديه دور، موضحاً: "ساعتها ما كانش بيهش ولا بينش، ودوره فى الانتصار ده كان قبل ما يبقى رئيس أو يفسد السياسة، ولا يجب خلط الأمور".


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