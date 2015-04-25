اتحاد الغرف التجارية: توافر جميع السلع للمواطنين فى رمضان المقبل

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن الاجتماع الذى جمع بينه وبين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة مؤخرًا، مؤكداً توافر جميع السلع المستخدمة والمستهلكة فى شهر رمضان المقبل.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه اجتمع مع المنتجين المستوردين لمناقشة كل هذه الأمور وحل جميع مشاكلهم، على أن يتم توفر جميع السلع فى رمضان المقبل، قائلاً "إن رمضان المقبل سيكون كريمًا على المواطنين".

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن السياسات النقدية أمر يخص البنك المركزى وليس الحكومة، لافتًا إلى أن هناك حساسية دائمة تحدث عن الحديث عن السياسات النقدية، لأنها تخص البنك المركزى.

وعلى صعيد متصل، أكد الوكيل أن هناك تعاونًا مع وزارة الاتصالات منذ عام 1999 لتطوير العمل ومحو أمية الحاسب الآلى، لافتًا إلى أن "الغرف" تعمل جاهدة على إنشاء بورصات سلعية على حدود المدن بجميع المحافظات.