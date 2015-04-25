فريق من النيابة يعاين موقع انفجار مصنع القنابل ببنى سويف

انتقل فريق من النيابة بإشراف المستشار تامر الخطيب المحامى لنيابات بنى سويف، لمعاينة موقع انفجار مخزن صنع القنابل فى منطقة صحراوية خلف كمين سنور، والذى يبعد مسافة كيلو عن الطريق الصحرواى الشرقى القديم.

كان 5 إرهابيين لقوا مصرعهم وأصيب آخر فى انفجار مخزن لتصنيع القنابل داخل مزرعة بمنطقة سنور الصحراوى خلف كمين بالطريق الصحراوى الشرقى القديم.

وتضم أسماء الإرهابيين: حسام بدر مرزوق نجل قيادى إخوانى هارب وهو أمين صندوق الحرية والعدالة بدر مرزوق، وحنفى عبد المعطى، إسلام أحمد رجائى، وجثة مجهولة.

- تفاصيل حادث الانفجار داخل مزرعة فى بنى سويف.. مدير الأمن: سببه انفجار أسطوانة غاز ومخزن لتصنيع القنابل.. ومصرع 4 إرهابيين وإصابة آخر.. ويؤكد: عثرنا على مواسير بداخلها بارود ومواد متفجرة

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