مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين فى 3 حوادث تصادم بالبحيرة

لقى قبل قليل، 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران جراء وقوع 3 حوادث تصادم بالبحيرة، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

وبالانتقال لمكان الحادث الأول بالطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية الكيلو 90/ دائرة قسم شرطة النوبارية، تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم س هـ أ 3186 "نقل" قيادة أحمد محمد محمد الجداوى، والسيارة رقم أ س ر 823 نقل قيادة محمد سيد أحمد يوسف.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالسيارة الثانية التى تصادف قدومها فى ذات الاتجاه، أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة عدد 2 من مستقليها، كل من أيمن رفعت أمين "عامل مقيم إمبابة الجيزة، وباسم عصام محروس عامل مقيم المقطم/القاهرة بكسور وكدمات وسحجات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام والمصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج. وتحرر المحضر 1793/2015 جنح القسم.

ووقع الحادث الثانى بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام مدخل شارع عبد السلام الشاذلى دائرة مركز دمنهور، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "محمود محمد محمود علام" عامل ومقيم قرية عزب شبرا دائرة المركز للطريق المشار إليه اصطدمت به السيارة رقم 1638 ب ع أ / 1469 ب ج ر نقل بمقطورة قيادة أحمد السيد عبد اللطيف المنشاوى مقيم قراقص دائرة المركز ما أدى لوفاته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وبسؤال قائد السيارة وعم المتوفى سمير محمود علام عامل مقيم بذات العنوان قررا بمضمون ما تقدم.

وتحرر المحضر 12053/2015 جنح المركز.

وبالانتقال لمكان الحادث الثالث بطريق الدلنجات – زاوية حمور (فردى) أمام قرية مشروع 7 دائرة المركز، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 8549 س و ف "ملاكى" فر قائدها هاربا تاركا السيارة عقب الحادث، ودراجة بخارية بدون لوحات قيادة "فرحات شحات كامل بخيت" عامل مقيم زاوية حمور دائرة المركز.

أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالدراجة البخارية التى تصادف قدومها بالاتجاه المقابل، أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام، وتحرر المحضر 14337/2015 جنح المركز.