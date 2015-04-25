القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن آثار بالبحيرة

تلقى قبل قليل، مأمور مركز وادى النطرون بلاغا من الأهالى بانهيار أجزاء من منزلين بقرية الصديق يوسف دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين انهيار غرفة بمنزل ملك "ف.ع.ع" عامل ومقيم بذات الناحية، وتصدع بمنزل ملك "ش.م" وهبوط بالشارع أمام المنزلين بمساحة 4×8 متر، وتبين وجود حفرة داخل المنزل الأول بقطر متر وربع وعمق 3 أمتار وسرداب مار من أسفل المنزل الثانى والشارع، وضبط القائمين على الحفر، وهم كل من "م.ف.ع.ع"، و"أ.ف.ع.ع" عاطل (نجلا مالك المنزل الأول)، ومقيما بذات القرية، "م.ض.ا.م" عامل ومقيم قرية حفص مركز دمنهور، و"س.ع.م" عامل مقيم الهانوفيل الإسكندرية، "م.ص.ح.ع" حاصل على ثانوية أزهرية ومقيم الدلنجات.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر تنقيبا عن الآثار، وتحرر المحضر 808 /2015 إدارى المركز.